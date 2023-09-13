13 сентября 2023, 00:32
Школьница пропала в Тверской области
СК РФ по Тверской области: 14-летняя школьница пропала в Вышнем Волочке
Школьница пропала в Вышнем Волочке в Тверской области. Как указали в пресс-службе регионального главка СК РФ, последний раз девочку видели в понедельник, 11 сентября.
Девочка ушла из дома без мобильного телефона и до сих пор не вернулась.
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По факту пропажи 14-летней школьницы проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место жительства пропавшей.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей», — указали в пресс-службе регионального главка СК.
Следователи призвали тех, кому известно о местонахождении школьницы, обратиться в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Ранее в Екатеринбурге нашли 12-летнюю девочку, которая за день до этого не пришла ночевать домой. Поиски школьницы начались рано утром 10 сентября, а к 09:30 подростка нашли живой. Правоохранители не стали распространять детали пропажи ребенка. Известно только, что девочку нашли живой и здоровой через несколько часов после начала поисков. Также не сообщается, где подросток провел ночь и как удалось ее найти.
Дети
СК РФ
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