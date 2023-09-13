Происшествия 13 сентября 2023, 00:32 Школьница пропала в Тверской области СК РФ по Тверской области: 14-летняя школьница пропала в Вышнем Волочке Pxhere

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Школьница пропала в Вышнем Волочке в Тверской области. Как указали в пресс-службе регионального главка СК РФ, последний раз девочку видели в понедельник, 11 сентября.

Девочка ушла из дома без мобильного телефона и до сих пор не вернулась.

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По факту пропажи 14-летней школьницы проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место жительства пропавшей.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей», — указали в пресс-службе регионального главка СК.

Следователи призвали тех, кому известно о местонахождении школьницы, обратиться в следственное управление по телефону: ​8-930-179-00-69.

Ранее в Екатеринбурге нашли 12-летнюю девочку, которая за день до этого не пришла ночевать домой. Поиски школьницы начались рано утром 10 сентября, а к 09:30 подростка нашли живой. Правоохранители не стали распространять детали пропажи ребенка. Известно только, что девочку нашли живой и здоровой через несколько часов после начала поисков. Также не сообщается, где подросток провел ночь и как удалось ее найти.