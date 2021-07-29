Школьница пропала в Тюменской области

15-летняя девочка пропала в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Информация о пропавшей размещена в соцсетях. Предположительно, девушка находится в Тюмени.

«Ведрова Кристина Александровна 2006 года рождения. 26 июля ушла из дома в Ишиме, до настоящего времени ее местоположение не установлено», — рассказали участники поисков.

Девушка была одета в черную кофту с цветочным принтом, черные джинсы и бирюзовые кроссовки. Всех, у кого есть предположения о ее месте нахождения, просят обратиться в поисковый отряд «Белая сова».