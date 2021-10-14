Школьница пропала в Свердловской обалсти

Школьница пропала в Свердловской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

По данным RT, девушка учится в 11 классе. Пере исчезновением она оставила записку подруге. В ней она извиняется перед родителями за свой поступок.

«На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты», — рассказал Горелых.