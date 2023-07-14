Происшествия 14 июля 2023, 09:54 Школьница пропала в Краснодарском крае, отдыхая с родителями на турбазе МЧС: спасатели ищут пропавшую в Краснодарском крае 11-летнюю девочку Пресс-служба МЧС

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В Краснодарском крае пропала 11-летняя девочка. Она отдыхала с родителями на турбазе «Верхний Чуб» и не вернулась с прогулки. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

По данным ведомства, в последний раз школьницу видели накануне вечером в нескольких километрах от озера Псенодах. Ночью на поиски девочки отправились спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС в составе 11 человек. Они выехали в район Майкопского перевала. Утром в воздух подняли вертолет, но результата это не дало. Осложняет поиски пропавшей отсутствие связи.

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«Группировка спасателей высадилась у озера Псенодах и продолжает поиск на местности», — рассказали в МЧС.

В Туапсинском районе Краснодарского края после подтоплений, вызванных проливными дождями, погибли четыре человека. Накануне нашли тела девушки и пожилого мужчины. Также на берегу моря в поселке Ольгинка обнаружили тело еще одного мужчины. Сейчас его личность устанавливают. Поиски двоих человек — 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.