Происшествия 18 июня 2023, 13:46 Школьница пропала без вести во время расклейки листовок под Иркутском СК: в Иркутской области во время летней подработки пропала школьница СУ СК России по Иркутской области / «ВКонтакте»

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В городе Усть-Куте в Иркутской области третьи сутки ищут 16-летнюю школьницу, которая пропала во время расклейки листовок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, девочка ушла из дома утром 16 июня. В этот день она несколько раз выходила в мессенджеры со своего смартфона. Потом телефон стал недоступен. Сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых подростка. Проверили все кафе и рестораны города, чердаки, подвалы, а также береговую линию и лесной массив.​

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«Проверены все камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. В 08:15 зафиксировано, как Анастасия проходит к остановке​ „РЭБ“, больше в поле зрения видеокамер она не попадала», — рассказали в управлении.

Сейчас поиски школьницы продолжаются. Известно, что в день исчезновения девушка была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками. штаны синего цвета и голубые кеды.

По факту пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Иркутской области недалеко от реки пропала полуторагодовалая девочка, когда родители распивали спиртное на берегу. В СК допустили, что ребенок мог утонуть.