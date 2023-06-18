18 июня 2023, 13:46
Школьница пропала без вести во время расклейки листовок под Иркутском
СК: в Иркутской области во время летней подработки пропала школьница
В городе Усть-Куте в Иркутской области третьи сутки ищут 16-летнюю школьницу, которая пропала во время расклейки листовок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным ведомства, девочка ушла из дома утром 16 июня. В этот день она несколько раз выходила в мессенджеры со своего смартфона. Потом телефон стал недоступен. Сотрудники правоохранительных органов опросили знакомых подростка. Проверили все кафе и рестораны города, чердаки, подвалы, а также береговую линию и лесной массив.
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«Проверены все камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. В 08:15 зафиксировано, как Анастасия проходит к остановке „РЭБ“, больше в поле зрения видеокамер она не попадала», — рассказали в управлении.
Сейчас поиски школьницы продолжаются. Известно, что в день исчезновения девушка была одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками. штаны синего цвета и голубые кеды.
По факту пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В Иркутской области недалеко от реки пропала полуторагодовалая девочка, когда родители распивали спиртное на берегу. В СК допустили, что ребенок мог утонуть.
Уголовное дело
Дети
Иркутская область
Следственный комитет России
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