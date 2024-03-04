Происшествия 04 марта 2024, 11:24 Школьница проломила череп, выходя из вагона в метро Петербурга Петербургская школьница получила перелом черепа, выходя из вагона метро РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге школьницу увезли с переломами лицевых костей и черепа из метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло на станции метро «Ладожская». Предварительно, 16-летняя девушка неудачно вышла из вагона. Школьница ударилась и потеряла сознание.

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Пострадавшую отправили сразу в реанимацию. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы и ушибы костей лица и мозга.

Школьница находится в тяжелом состоянии.

Еще одно ЧП произошло в Москве 3 марта с 18-летней. Девушка попала под трамвай на улице Шаболовка. Пострадавшую пришлось доставать из-под транспорта с помощью специального гидравлического инструмента. Девушку передали бригаде врачей. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.