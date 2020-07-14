Школьница поверила в предсказание о долгой жизни и умерла в 14 лет

Школьница из Москвы утонула во время купания в карьере подмосковного Красноармейска. Девочка увлекалась астрологией и незадолго до гибели вычислила дату своей смерти. Она верила, что доживет до 87 лет.

Об этом рассказал сайт mk.ru.

Школьница приехала купаться с родителями — вместе с ними были двое младших детей. Пока взрослые были на берегу с малышами, она взяла надувной матрас и пошла плавать. Отец периодически проверял, все ли в порядке, но в какой-то момент посмотрел на воду и не увидел там девочку — лишь пустой матрас. Он бросился туда, но к тому моменту, как вытащил дочь на берег, она уже успела наглотаться воды. Бригада скорой, которая приехала по вызову, не смогла откачать девочку.

Отец погибшей предположил, что она могла запутаться в тине, поэтому не смогла сама всплыть. Кроме того, школьница достаточно плохо плавала.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила изданию, что следователи начали проверку после гибели школьницы.

Mk.ru уточнил, что девочка хорошо училась, любила рисовать и увлекалась астрологией. Она даже предсказала дату своей смерти (24 ноября 2093 года) и рассказывала всем, что сможет дожить до 87 лет.