Происшествия 15 февраля 2023, 18:17 Школьница потеряла сознание в петербургской булочной и оказалась в реанимации Школьница попала в реанимацию после посещения булочной в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Ученица девятого класса в Петербурге попала в реанимацию после посещения булочной. Об этом сообщила «Фонтанка».

Мама подростка рассказала, что 14 февраля отправила школьницу в булочную на Светлановском проспекте. По ее словам, девочка купила все необходимое и отзвонилась. После чего школьница на связь не выходила.

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Оказалось, что после совершения покупки девятиклассница потеряла создание. Другие посетители булочной вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Подростка в тяжелом состоянии переместили в реанимацию.

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Еще одна школьница угодила в больницу из-за отравления. В Калининградской области девочка попала в реанимацию после курения вейпа. Сейчас с подростом все хорошо. По словам ее матери, девочка взяла устройство у кого-то с рук.

Женщина призвала «бить в колокола», потому что случай госпитализации ее дочери после использования «электронки» далеко не единственный.