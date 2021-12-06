Школьница пострадала во время пожара в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Дьяконова произошел пожар в здании бывшего общежития. По информации ГУ МЧС по региону, о возгорании стало известно в 07:35 утра. Об этом написал «Царьград».

Прибывшие на место происшествия спасатели смогли потушить огонь буквально за один час. Из здания эвакуировали 26 человек, 10 из которых — дети. По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова, во время пожара пострадали 10-летняя девочка и 64-летняя женщина.

Обе пострадавшие получили отравление продуктами горения. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. О том, что послужило причиной пожара, не сообщается.