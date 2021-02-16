Школьница пострадала в Москве от упавшего с крыши снега

Московская прокуратура начала проверку из-за травм, полученных 16-летней школьницей после упавшего с крыши снега. Ей потребовалась помощь медиков.

«По предварительной информации, 15 февраля на улице 7-я Парковая 16-летняя девочка получила телесные повреждения в результате схода снега с крыши жилого дома. Несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Добавляется, что проверку проводит Измайловская межрайонная прокуратура. Прокурорам предстоит разъяснить обстоятельства и причины произошедшего, оценить исполнение требований законодательства, которое регулирует имущество дома и проведение работ по отчистке жилища от снега и наледи. Также прокуратура проверит безопасность проведения данных работ.

Нынешние погодные условия являются аномальными для столичного региона. В Москве действует предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за с температурными отклонениями на 7-12 градусов ниже сезонной нормы.