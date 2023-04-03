Происшествия 03 апреля 2023, 13:50 Школьница пострадала в ДТП в Башкортостане

Читать 360tv в

Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Уфа — Оренбург в республике Башкортостан. В аварии пострадала четырнадцатилетняя девочка, сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов сайту 56orb.ru.

По предварительным данным, за рулем отечественной легковушки находился 18-летний местный житель без водительских прав.

Реклама

Отмечается, что пострадавшую школьницу, находившуюся в салоне автомобиля, доставили в больницу с переломом ключицы.