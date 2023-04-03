03 апреля 2023, 13:50
Школьница пострадала в ДТП в Башкортостане
Легковой автомобиль опрокинулся на трассе Уфа — Оренбург в республике Башкортостан. В аварии пострадала четырнадцатилетняя девочка, сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов сайту 56orb.ru.
По предварительным данным, за рулем отечественной легковушки находился 18-летний местный житель без водительских прав.
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Отмечается, что пострадавшую школьницу, находившуюся в салоне автомобиля, доставили в больницу с переломом ключицы.
ДТП
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