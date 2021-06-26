Школьница пострадала при взрыве бойлера в доме под Красноярском

Столитровый водонагреватель взорвался сегодня в двухэтажном доме в городе Ачинск Красноярского края. В результате пострадала 13-летняя девочка.

Пострадавшую доставили в детскую больницу. У нее диагностировали рваную рану руки, сообщил Life. По данным источника издания, она находилась в квартире, где произошел взрыв. В доме были повреждены еще две квартиры. Взрывная волна выбила стекла, входную дверь.

Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. Жители полуразрушенных квартир разместились у родственников и знакомых.

Источник фото: прокуратура Красноярского края

В прокуратуре Красноярского края заявили, что вместе с стройнадзором проводят проверку по факту ЧП. В ведомстве подтвердили, что при взрыве пострадал один человек.

По предварительным данным, в субботу днем из-за неисправности водонагревателя в одной из квартир произошел хлопок. В результате были повреждены четыре жилых помещений. Ранее этот дом был признан аварийным.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят причины произошедшего, проведут обследование технического состояния дома и дадут оценку действиям ответственных должностных лиц.

Ранее Ura.ru сообщало о взрыве бойлера в Катав-Ивановском детдоме. Тогда воспитанников эвакуировали в санаторий «Синегорье». На восстановления здания выделили два миллиона рублей. Через полтора месяца его полностью отремонтировали.