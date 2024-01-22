Происшествия

22 января 2024, 13:30

Школьница пострадала при столкновении иномарок на Волхонском шоссе в Петербурге

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Петербургские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на Волхонском шоссе. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Согласно данным ведомства, водитель легковушки Volkswagen, совершая обгон, врезался в автомобиль Ford. Школьница, находившаяся в машине инициатора ДТП, получила травмы.

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Медики госпитализировали юную пациентку. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Санкт-Петербург

ДТП

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