Происшествия 26 февраля 2024, 15:09 Школьница попала в реанимацию после ДТП в Нижнем Новгороде

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Две школьницы попали под колеса легкового автомобиля на улице Черняховского в Нижнем Новгороде 25 февраля. После аварии одна из них попала в реанимацию, сообщило «Время Н».

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной легковушки не заметил девочек, которые перебегали дорогу в неустановленном месте, и сбил их.

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Отмечается, что одну пострадавшую после осмотра медиков отпустили домой. Вторая девочка находится в реанимации.