Происшествия 23 апреля 2023, 11:50 Школьница попала в полицию после концерта рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге Shot: школьницу в состоянии опьянения доставили в полицию после концерта в Петербурге Pxhere

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Концерт рэпера Scally Milano (Данила Дмитриева) прервали полицейские. Как сообщил Telegram-канал Shot, во время выступления исполнителя подростки принимали наркотики.

«Фанаты SCALLY MILANO скидывали наркотики на пол, когда ворвалась полиция», — было указано в сообщении.

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По данным Telegram-канал, 12-летнюю девочку доставили в участок в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В дежурную часть звонили местные жители, которые сообщали, что подростки ищут запрещенные вещества во дворах.

Очевидцы рассказывали, что на концерте детям продавали алкоголь. Одну несовершеннолетнюю якобы увезли в больницу с передозировкой наркотиков.

Ранее «360» писал, что подозреваемого в распространении наркотиков поймали в Петербурге. Им оказался 25-летний молодой человек, у которого обнаружили 149 упаковок с запрещенными веществами. Правоохранители завели уголовное дело.