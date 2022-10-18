Школьница попала в ДТП в Ставропольском крае. Причиной аварии стала непогода | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 14:25 Школьница попала в ДТП в Ставропольском крае. Причиной аварии стала непогода

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Авария с участием 14-летней девочки произошла накануне на улице Володарского в Ессентуках. Водитель Renault не заметил подростка из-за сильного дождя. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Девочка хотела перейти регулируемый пешеходный переход на запрещающий знак светофора, когда ее сбил водитель иномарки. Мужчина выехал на перекресток на желтый сигнал светофора.

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Ребенка с травмами доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.

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