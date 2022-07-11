Школьница попала в больницу после ДТП в Петербурге

ДТП с участием ученицы пятого класса произошло в воскресенье, 10 июля, в Красносельском районе Санкт- Петербурга. Об этом написал сайт 78.ru.

По предварительным данным, ребенка, который катался на велосипеде, сбил мужчина, за год нарушивший правила дорожного движения не менее четырех раз, сообщило ИА Nation News.

Девочку с многочисленными травмами увезли в больницу. По факту аварии назначена проверка. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.