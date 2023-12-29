29 декабря 2023, 15:31
Школьница попала в больницу после ДТП в Петербурге
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось в Красносельском районе Петербурга. Там иномарка сбила школьницу. Об этом сообщил «Петроград».
По предварительным данным, 38-летний водитель машины FAW, следуя по Ленинскому проспекту, сбил девятиклассницу, которая пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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Медики госпитализировали юную пациентку в состоянии средней степени тяжести. Известно, что автомобилист не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Санкт-Петербург
ДТП
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