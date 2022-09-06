Школьница попала под машину в Челябинской области | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

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Viber Школьница попала под машину в Челябинской области

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Машина сбила 15-летнюю девочку в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полиции Миасса.

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По данным ведомства, ДТП произошло, когда водитель поворачивал на нерегулируемом перекрестке. Он не заметил школьницу и наехал на нее. Пострадавшая получила травмы, но подробности о ее состоянии неизвестны.

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