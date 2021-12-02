Школьница попала под машину на пешеходном переходе в Кемерове

Машина сбила 13-летнюю девочку в Кемерове. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.

По предварительным данным, девочку сбила маршрутка. Это произошло, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу автомобилем скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют детали и обстоятельства происшествия.