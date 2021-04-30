Школьница попала под колеса иномарки на Выборгском шоссе

Правоохранители Петербурга проводят проверку по факту аварии, в результате которой днем ранее пострадала школьница 16 лет. Об этом сообщили «Невские новости».

Женщина-водитель Peugeot 308, которая сбила девочку, сама сообщила об этом в органы правопорядка. Она рассказала, что это произошло, когда она ехала по Выборгскому шоссе в сторону Вокзальной улицы.

Источник, близкий к полиции, рассказал, что ребенок пытался перейти дорогу на красный свет. После ДТП девочку доставили в медицинское учреждение. Врачи зафиксировали у нее сотрясение мозга и перелом лодыжки, а также отметили ссадины на лице.