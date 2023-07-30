30 июля 2023, 17:55
Школьница попала под колеса электровелосипеда на востоке Москвы
Прокуратура Москвы: на улице 15-я Парковая электровелосипед сбил 13-летнюю девочку
В Восточном округе столицы в ДТП с электровелосипедом пострадал ребенок 13 лет. В наезде на девочку заподозрили курьера. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным ведомства, в воскресенье, 30 июля, 24-летний доставщик за рулем электровелосипеда ехал во дворе дома по улице 15-я Парковая и сбил 13-летнюю девочку. На территории установили дорожный знак «Жилая зона».
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В результате аварии школьница получила травмы, ее увезли в больницу. О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.
Правоохранители установят все обстоятельства и причины случившегося под контролем прокуратуры. После ДТП полицейские организовали процессуальную проверку.
На днях произошла похожая авария: мужчина на самокате сбил шестилетнюю девочку в центре столицы. Ребенка с травмами госпитализировали в медучреждение.
Ранее мужчине, сбившему на электросамокате ребенка в Москве, дали год исправительных работ. Также 10% его заработной платы будет поступать в доход государства.
Ранее в МВД сообщили, что количество ДТП с электросамокатами выросло на 180% за полгода. Более тысячи человек пострадали и 12 погибли.
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Москва 2023
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