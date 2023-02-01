Происшествия 01 февраля 2023, 18:50 Школьница попала под колеса бетономешалки в Ростове-на-Дону

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Серьезное ДТП произошло в Ростове-на-Дону. Там под колеса бетономешалки попала 12-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград».

Авария случилась 28 января в жилом микрорайоне «Левенцовка». Девочка стояла рядом с пешеходным переходом. Дождавшись зеленого сигнала, она начала переходить дорогу, когда ее сбила бетономешалка. ДТП попало на записи камер видеонаблюдения.

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Ребенок остался жив и даже не получил травм. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. Если вина 36-летнего водителя будет доказана, его могут лишить прав.