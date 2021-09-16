Школьница попала под колеса автомобиля в Петербурге

ДТП произошло утром 15 сентября на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского. Жительница Санкт-Петербурга, управляя автомобилем марки Ford Focus, сбила 13-летнюю школьницу. Об этом рассказали «Невские новости».

Известно, что девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора. Водитель иномарки, заметив четвероклассницу, не успела во время затормозить.

Пострадавшую доставили в Детскую городскую больницу № 19. Врачи отмечают, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.