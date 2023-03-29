Происшествия 29 марта 2023, 18:05 Школьница попала под колеса автомобиля в Челябинске

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Водитель за рулем легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Жукова в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина на иномарке сбил тринадцатилетнюю девочку в тот момент, когда школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.

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Как сообщили «Дни.ру», пострадавшей понадобилась медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.