27 апреля 2023, 12:03
Школьница попала под колеса автокрана в Петербурге
Двенадцатилетняя девочка попала под колеса автомобильного крана на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля сбил школьницу в тот момент, когда та переходила дорогу на красный свет светофора.
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Как сообщило Nation News, пострадавшая получила открытую травму головы, ее доставили в больницу. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.
Санкт-Петербург
ДТП
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