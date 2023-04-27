Происшествия 27 апреля 2023, 12:03 Школьница попала под колеса автокрана в Петербурге

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Двенадцатилетняя девочка попала под колеса автомобильного крана на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем грузового автомобиля сбил школьницу в тот момент, когда та переходила дорогу на красный свет светофора.

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Как сообщило Nation News, пострадавшая получила открытую травму головы, ее доставили в больницу. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.