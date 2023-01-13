13 января 2023, 15:47
Школьница попала под колеса авто в Новосибирске
В Новосибирске женщина-водитель на Mitsubishi ASX сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.
Авария произошла ранним утром в районе детского сада «Золотой ключик» на улице 1905 года. Женщина за рулем иномарки не заметила ребенка на регулируемом пешеходном переходе и наехала на него.
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Пострадавшую с травмами увезли в больницу. О ее состоянии не сообщается. На месте ДТП работали медики и сотрудники ДПС.
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ДТП
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