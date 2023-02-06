Происшествия 06 февраля 2023, 17:41 Школьница получила травмы в массовом ДТП в Нижнем Тагиле

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Массовая авария произошла в Нижнем Тагиле 5 февраля. Там столкнулись три машины. В результате травмы получила 12-летняя девочка. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП случилось 5 февраля на Черноисточинском шоссе. Женщина за рулем Renault Sandero попыталась перестроиться в другую полосу, однако столкнулась с LADA Kalina. После первая легковушка въехала в ВАЗ-2121.

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В результате 12-летняя девочка, которая находилась в Renault, получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в ДГБ Нижнего Тагила.

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