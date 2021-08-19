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    19 августа 2021, 13:04

    Школьница получила травму спины в результате падения параплана в Крыму

    Арина Бобкова

    Школьница получила серьезные травмы спины во время падения параплана в Крыму. Об этом сообщили Nation News.

    Девушка приобрела у жителя Ялты полет на плато горы Ай-Петри. За услугу у 16-летней девушки попросили восемь тысяч рублей. Однако мужчина не провел инструктаж по технике безопасности и не проверил безопасность погодных условий и места посадки.

    После происшествия пострадавшую школьницу госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пациентка заработала сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

    Следователи завели уголовное дело. На данный момент они устанавливают все обстоятельства случившегося.