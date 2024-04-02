Происшествия 02 апреля 2024, 15:06 Школьница погибла в пожаре во Владимирской области

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В Юрьев-Польском накануне вечером произошел пожар в двухэтажном доме, один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Владимирской области.

В доме загорелся первый этаж, огонь распространился на площади девять квадратных метров. Пожар начался, когда дома были трое детей, 10-летняя девочка и два мальчика, четырех и восьми лет. Братьев сумел спасти сосед, который увидел дым, а их сестра погибла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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