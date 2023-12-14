14 декабря 2023, 17:21
Школьница погибла в ДТП на Ставрополье
Легковой автомобиль перевернулся на дороге Ессентукская — Юца — Этока в Ставропольском крае. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, 18-летняя жительница Пятигорска за рулем иномарки Geely Coolray превысила скорость и не справилась с управлением, после чего машина перевернулась.
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Из салона авто вылетела 15-летняя школьница, от полученных травм она скончалась.
ДТП
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