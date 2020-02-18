Школьница погибла после того, как ее мать прочитала ее переписку с парнем

«По факту гибели 12-летней школьницы следователи проводят проверку», — пояснили в пресс-службе.

СМИ уточнили, что происшествие случилось в четверг 17 февраля. Мама погибшей прочитала ее диалог с молодым человеком и забрала телефон. Позже девочка выпала из окна.

Школьницу доставили в больницу, но медикам не удалось спасти потерпевшую.

Сейчас сотрудники следствия устанавливают детали инцидента.