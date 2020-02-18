18 февраля 2020, 15:21
Школьница погибла после того, как ее мать прочитала ее переписку с парнем
В Махачкале девочка 12 лет выпала из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
«По факту гибели 12-летней школьницы следователи проводят проверку», — пояснили в пресс-службе.
СМИ уточнили, что происшествие случилось в четверг 17 февраля. Мама погибшей прочитала ее диалог с молодым человеком и забрала телефон. Позже девочка выпала из окна.
Школьницу доставили в больницу, но медикам не удалось спасти потерпевшую.
Сейчас сотрудники следствия устанавливают детали инцидента.