    18 февраля 2020, 15:21

    Школьница погибла после того, как ее мать прочитала ее переписку с парнем

    Ольга Ситникова

    В Махачкале девочка 12 лет выпала из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.

    «По факту гибели 12-летней школьницы следователи проводят проверку», — пояснили в пресс-службе.

    СМИ уточнили, что происшествие случилось в четверг 17 февраля. Мама погибшей прочитала ее диалог с молодым человеком и забрала телефон. Позже девочка выпала из окна.

    Школьницу доставили в больницу, но медикам не удалось спасти потерпевшую.

    Сейчас сотрудники следствия устанавливают детали инцидента.