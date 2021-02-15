Школьница погибла под колесами поезда в Москве

В Москве под колесами электрички погибла школьница — в районе железнодорожной станции Лось. Ей было 14 лет.

«В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино — Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения», — сообщили ИА Nation News в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

В Следственном комитете заявили, что проводят проверку по факту смерти девушки, сообщил RT со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили в ведомстве.

В понедельник, 15 февраля, поезд сбил мужчину в Балашихе, в районе станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.