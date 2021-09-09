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    09 сентября 2021, 13:05

    Школьница подожгла бороду бомжу в Ленинградской области

    Полина Гребенщикова

    Школьница подожгла бороду бездомному и сняла это на видео. Ролик 16-летняя жительница Ленинградской области выложила в Instagram, написал «Царьград».

    Школьница подожгла бороду бомжу в Ленинградской области

    Ролик вызвал бурную негативную реакцию, однако сама девочка в своем поступке не раскаивается: по ее словам, бездомный мужчина сам «напросился», так как ходил возле ее дома и якобы плохо отзывался о ее семье.

    Не исключено, что ситуацией заинтересуются правоохранительные органы, написали Дни.ру.