Происшествия 21 февраля 2023, 16:33 Школьница отравилась угарным газом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители разбираются в обстоятельствах отравления школьницы угарным газом. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

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Шестиклассница отравилась накануне в одной из квартир на улице Зайцева. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. В ведомстве сообщили, что девочке стало дурно в ванной и ее мать вызвала бригаду скорой помощи. Во время осмотра квартиры выяснилось, что есть нарушения в установке и эксплуатации газового оборудования.