Школьница обвинила брата в изнасиловании, но позже созналась в оговоре | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 01:12 Поделиться Telegram

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Viber Школьница обвинила брата в изнасиловании, но позже созналась в оговоре Школьница в Нижнем Тагиле обвинила брата в изнасиловании, а потом созналась во лжи Pxhere.com

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В Нижнем Тагиле школьница заявила, что ее насиловал старший брат. Мужчину арестовали, он восемь месяцев был в СИЗО. А девочка через некоторое время призналась, что оговорила брата, потому что захотела таким образом помочь его жене, на которую он в пьяном виде поднял руку. Супруга арестованного Юлия рассказала «360», как все произошло.

Все произошло 4 декабря 2021 года, у собеседницы «360» был день рождения. Накануне ее муж загулял с друзьями и не пришел ночевать домой. Под конец вечера женщина, ее подруга и младшая сестра мужа, которая выпивала тогда, остались на кухне. В разговоре юная родственница призналась, что у нее была связь с братом. Юлия пошла будить мужа, который к тому времени спал в комнате, также она позвонила свекрови. Женщина сказала, что ее дочь может приврать, когда находится в состоянии опьянения, но приехала в квартиру к сыну. Дома произошел скандал. В итоге свекровь забрала девочку и они уехали.

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После этого младшая сестра мужа Юлии стала писать ей в соцсетях и призывать уйти от мужчины. В итоге свекровь вызвала полицию, несмотря на то, что сама Юлия уверяла ее в том, что изнасилования не могло быть.

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Приехавшие на вызов оперативники еще раз спросили у девушки, было ли изнасилование о котором та рассказывала, она подтвердила свои слова. После этого правоохранители забрали мужа Юлии в отдел полиции.

На следующий день проходили необходимые экспертизы. Девочка призналась в оговоре 6 декабря. Родственники связались со следователями. Но уже на 7 декабря был назначен суд о мере пресечения. В этот день утром оперативники отвезли девочку в следственный отдел, где, как отметила собеседница «360», под давлением, она подписала документы. В итоге мужчина просидел в СИЗО восемь месяцев. Только 25 августа 2022 года его выпустили под домашний арест, после того, как Юлия поменяла адвоката.

Сама девочка объясняет свой поступок тем, что хотела проучить брата за то, что он поднимал руку на свою жену. Она предполагала, что его заберут на 15 суток, а потом отпустят.

«Суд 25 августа был, продлили до года — до 5 декабря. Два дня назад закрыли 217-ю статью <…> Следователь дело отдал прокурору. Что будет не знаем», — рассказала собеседница «360».

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