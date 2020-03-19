Школьница напугала насильника в своей квартире

Девушка открывала дверь в квартиру, когда молодой человек напал на нее, затолкал внутрь и запер изнутри. Пострадавшая начала защищаться и выбежала на балкон, чтобы попросить помощи.

Насильник испугался и скрылся с места происшествия.

В настоящее время его задержали сотрудники полиции. Против нападавшего возбудили уголовное дело.