19 марта 2020, 13:50
Школьница напугала насильника в своей квартире
Злоумышленник в возрасте 19 лет попытался изнасиловать 13-летнюю школьницу в ее квартире в Туве. Однако потерпевшая смогла защититься от преступника. Об этом сообщило ИА Nation News.
Девушка открывала дверь в квартиру, когда молодой человек напал на нее, затолкал внутрь и запер изнутри. Пострадавшая начала защищаться и выбежала на балкон, чтобы попросить помощи.
Насильник испугался и скрылся с места происшествия.
В настоящее время его задержали сотрудники полиции. Против нападавшего возбудили уголовное дело.