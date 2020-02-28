Школьница из Зеленограда умерла во время уроков

Ученице одной из школ в подмосковном Зеленограде внезапно стало плохо. Днем 28 февраля она стала задыхаться и хрипеть.

Как сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, спасти 13-летнюю девочку не удалось. По словам Ивановой, сейчас следователи осматривают место происшествия и разговаривают с сотрудниками школы. После этого будет принято процессуальное решение.

Пятый канал выяснил, что когда подросток начала задыхаться, ее ответили в медицинский кабинет. Почти сразу же к школе приехали скорая помощь. Медики пытались реанимировать ребенка, но им это не удалось.

По неподтвержденной информации, девочка страдала от некого заболевания. РЕН ТВ написал, что причиной смерти могла была острая сердечная недостаточность.