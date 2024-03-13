Эксклюзив 13 марта 2024, 21:10 Школьница из Зеленограда сдала курившего дома марихуану отца РИА «Новости»

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Школьница пожаловалась полицейским на своего отца в Зеленограде. Девочка рассказала, что папа жесткого наказывал ее за плохие отметки, после этого выяснилось, что мужчина употреблял марихуану, сообщил источник «360».

Он отметил, что 13-летняя девочка проживала вместе с отцом в Зеленограде. После обращения ребенка в полицию к ним домой пришла сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. В ходе беседы выяснилось, что глава семейства хранил в шкатулке запрещенные вещества.

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«Была вызвана группа СОГ, вещество изъяли и направили на исследование. Отец все признал», — отметил собеседник «360».

После этого сотрудники ПДН изъяли девочку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Уфе дочери обвинили отца в изнасиловании, но потом признались, что оговорили родителя после ссоры.