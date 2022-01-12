Школьница из Волгограда украла у родителей 1,4 млн рублей, чтобы поехать в путешествие с подругой

Две пятиклассницы из Волгограда сбежали из дома, чтобы поехать в путешествие в Краснодарский край. Одна из них украла у родителей 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Родители заявили о пропаже девочек и денег в полицию. Школьницы нашлись в тот же день. Оказалось, что они вместо школы пошли в ТРЦ, чтобы купить нужные вещи для путешествия. Уточняется, что самым нужным они сочли еду для собаки.

Потом девочки доехали на такси до Светлого Яра. Там им не удалось найти транспорт, поэтому они стали ждать автобус. В этот момент их и обнаружили.

За это время девочки успели потратить 60 тысяч рублей.