Школьница из Ступина перехитрила преследователя. Ее мама рассказала, как девочке это удалось

Ученица младших классов ступинской школы смогла обмануть взрослого мужчину, который после преследования зашел с ней в подъезд. Девочка пропустила его к лифту, сделав вид, что проверяет почту. Пока мужчина стоял на месте школьница развернулась и вышла на улицу. Вся история попала в объектив камер наблюдения. Подробности происшествия «360» рассказала мама школьницы Ольга.

Дочь рассказала маме, что незнакомый мужчина шел за ней от школы, когда она вышла с занятий. Слежку за собой девочка заметила не сразу, но решила проверить и зашла в магазин якобы за покупками. Однако когда она вышла на улицу, незнакомец ждал ее и снова начал идти за ней.

«Она думала, что успеет дойти до дома и попасть в подъезд. Но он зашел следом. И тут она уже поняла, что в лифт с ним не пойдет. У нас там с правой стороны есть почтовые ящики, она решила сделать вид, что почту проверяет, а он пока прошел к лифтам, она развернулась и пошла на выход», — рассказала Ольга. По ее словам, мужчина остался в подъезде, дожидаясь пока девочка уйдет подальше, чтобы продолжить преследование. Но девочке повезло, потому что она встретила папу, с которым спокойно прошла в подъезд.

«Она не успела ничего объяснить, как тот мужчина уже ушел. Рассказала, только когда они уже поднимались в лифте. Но когда муж спустился, то мужчины на улице уже не было», — поделилась Ольга.

Женщина отметила, что сначала словам дочери родители не особо поверили. «Дети есть дети. Мы подумали, что она преувеличила», — пояснила мама школьницы и отметила, что резко поменяла свое мнение после того как увидела записи с камер. Вечером родители отправились писать заявление в полицию.

«Я просто хотела предупредить всех родителей, я же не знала, какие цели он преследует. А поскольку дочке удалось сбежать, то, может, он пошел следующую жертву искать? Когда у меня видео появилось, я начала всех предупреждать, чтобы были бдительны, чтобы встречали детей и провожали», — рассказала Ольга.

После того как видео разошлось по Сети, личность мужчины быстро установили. Ольге начали звонить и говорить, кто это такой. «Его задержали, но поскольку арестовать его было не за что, то отправили на обследование психологическое в психоневрологический диспансер», — пояснила мама смелой девочки.

Между тем подмосковные следователи начали проверку после преследования школьницы. Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного Следственного управления Ольга Врадий, при общении с сотрудниками полиции мужчина, который преследовал девочку, вел себя неадекватно. В итоге его госпитализировали в психоневрологический диспансер, где выяснилось, что он состоит на учете у психиатра.

На сегодняшний день он все еще находится в лечебном учреждении. А следователи продолжают свою проверку, по итогам которой примут решение об уголовном деле.