Происшествия 06 декабря 2023, 21:14 Школьница из Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию Shot: 14-летняя девочка из Ставрополья убежала из дома, чтобы выйти замуж Freepik

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Школьница сбежала из дома в Ставропольском крае, чтобы выйти замуж. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Девочку нашли у возлюбленного за сотни километров от родного поселка.

По данным издания, девочка тайно ушла из дома ночью. Родственники забили тревогу, когда она перестала отвечать на звонки. Спустя время дочь сама позвонила матери и рассказала, что уехала к жениху в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от села Кочубеевское.

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По словам школьницы, она решилась на побег, чтобы выйти замуж за возлюбленного, с которым познакомилась в интернете. Девочка заверила, что они давно любят друг друга и попросила больше их не беспокоить.

После звонка мать девочки обратилась за помощью в полицию. Правоохранители оперативно отыскали пропавшую школьницу и передали родителям.

Пропавшую 13-летнюю девочку продолжают искать в Липецке. Она ушла из дома 2 декабря и до сих пор не вернулась