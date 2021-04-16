Школьница из Петербурге случайно надышалась дихлофосом и оказалась в больнице

Восьмилетняя девочка попала в больницу с отравлением дихлофосом в Санкт-Петербурге. Она случайно распылила его в квартире. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на МВД.

По данным ИА «Невские новости», сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи сообщили о происшествии в полицию. Семья девочки оказалась благополучной, на профилактическом учете она не стояла.

Ранее в Новосибирске 14-летняя девочка упала в реку с Димитровского моста и осталась жива.