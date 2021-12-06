Школьница из Петербурга упала с высоты 17 этажа

Школьница выпала из окна на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Девочка погибла. Возбуждено уголовное дело, сообщили «Невские новости».

Тело подростка нашли возле дома № 23 на Дунайском проспекте. Предположительно, девочка выпала с общего балкона на 17 этаже. Ее тело пролежало на земле несколько часов до того, как жительница дома увидела его и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело, у следователей есть подозрение, что к смерти подростка могут иметь отношение другие люди.