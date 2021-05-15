Школьница из Петербурга обвинила отчима в насилии

Школьница из Петербурга обвинила неродного отца в растлении. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МВД.

Девочка самостоятельно пришла к правоохранителям: она заявила, что на протяжении двух с половиной лет подвергалась насильственным действиям со стороны отчима. Тогда девочку осмотрели врачи и заявили, что не нашли следов применения насилия.

Вызванный в отделение мужчина 40 лет девочки заявил, что из-за плохой успеваемости в школе они вместе с женой ограничили ребенку доступ в интернет и сократили время нахождения на улице. Именно поэтому падчерица решила отомстить подобным образом.