25 июня 2020, 12:46
Школьница из Петербурга неожиданно впала в кому
В Невском районе Санкт-Петербурга госпитализировали восьмиклассницу в тяжелом состоянии. Она неожиданно впала в кому, находясь дома. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Из детской больницы позвонили в полицию и заявили о том, что к ним доставили 14-летнюю девочку в коме. Правоохранители выяснили, что ее привезли из квартиры дома на улице Джона Рида.
Врачи диагностировали у подростка угнетенное сознание неясного генеза, а также кому.
Отмечается, что семья благополучная, на учете не стоит. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.