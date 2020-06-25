    25 июня 2020, 12:46

    Школьница из Петербурга неожиданно впала в кому

    Анастасия Кременчугская

    В Невском районе Санкт-Петербурга госпитализировали восьмиклассницу в тяжелом состоянии. Она неожиданно впала в кому, находясь дома. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Из детской больницы позвонили в полицию и заявили о том, что к ним доставили 14-летнюю девочку в коме. Правоохранители выяснили, что ее привезли из квартиры дома на улице Джона Рида.

    Врачи диагностировали у подростка угнетенное сознание неясного генеза, а также кому.

    Отмечается, что семья благополучная, на учете не стоит. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.