Происшествия 23 января 2023, 15:57 Школьница из Оренбургской области получила сотрясение мозга после катания на тюбинге

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В поселке Новосергиевка Оренбургской области 13-летняя школьница получила серьезные травмы во время катания на тюбинге. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные УМВД по региону.

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Девочка отправилась кататься на «ватрушке». Во время поездки она упала с нее и получила серьезные травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.