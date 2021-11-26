Школьница из Новосибирска погибла под колесами поезда

Школьница погибла в Октябрьском районе Новосибирска сегодня. Девочку насмерть сбил поезд недалеко от платформы «Инструментальный завод». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на паблик «АСТ-54».

Свидетели рассказали, что 15-летняя девочка вышла на железнодорожные пути. Она не двигалась с места, несмотря на предупреждающие сигналы. Машинист попытался экстренно затормозить состав, однако столкновения избежать не удалось. Девочка скончалась от полученных травм. По некоторым данным, девочка обучалась в восьмом классе.