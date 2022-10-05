Школьница из Нижнего Тагила обвинила брата в изнасиловании, а затем созналась в клевете | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Школьница из Нижнего Тагила обвинила брата в изнасиловании, а затем созналась в клевете Jake Ingle/Unsplash

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В Нижнем Тагиле 15-летняя школьница обвинила 34-летнего брата в том, что он насиловал ее на протяжении нескольких лет. Позже она заявила, что солгала. Эту историю рассказало издание E1.ru.

По данным следствия, девочка утверждала, что в первый раз была изнасилована в девять лет, а потом это продолжалось до 2021 года. После заявления сестры мужчину арестовали, он находится в СИЗО уже восемь месяцев.

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Позднее его сестра призналась, что солгала. Свой поступок она объяснила тем, что хотела проучить брата за то, что он в состоянии опьянения поднял руку на свою жену, родившую ему четверых детей. По ее словам, показания в правоохранительных органах она продолжала подтверждать, испугавшись давления следователя.

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Несмотря на официальное признание девочки-подростка, что ситуация выдуманная, ее брату все равно грозит тюрьма.

Сейчас адвокаты добиваются прекращения уголовного дела.

Издание уточняет, что дело осложняется явкой с повинной, которую мужчина подписал в первые часы допроса без адвоката. Практически сразу он отказался от этих показаний и попросил проверить его на полиграфе, однако следователь эту просьбу не удовлетворил.

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