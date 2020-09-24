Школьница из Нижегородской области вышла из автобуса и пропала. Ее нашли мертвой

В Борском районе Нижегородской области пропала девятилетняя девочка. Последний раз ее видели выходящей из школьного автобуса. Спустя несколько часов ее нашли мертвой.

Об этом сообщил местный портал NN.ru.

Девятилетняя девочка пропала в поселке Неклюдова. Днем она вышла из школьного автобуса, но дома так и не появилась. Ее ищут силами поисково-спасательный центр «Рысь» — по их данным, последний раз девочку видели в районе 17:00.

Спасатели распространили ее приметы: школьница среднего телосложения, у нее светло-русые волосы и голубые глаза. Рост — 130 сантиметров. Девочка была одета в сиреневую куртку, розовую шапку, черные колготки и клетчатую школьную форму. На ногах у школьницы были розовые ботинки, а за спиной — сиреневый рюкзак.

По данным поисково-спасательного центра, девочку нашли мертвой через несколько часов после исчезновения. О причинах смерти не сообщили. Портал со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщил, что девочку могли убить — ее тело нашли недалеко от автобусной остановки в кустах.